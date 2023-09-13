Düzce'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile KOM ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 95 fişek, metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler bulundu. 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Ayrıca hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı şüphelileri de yakayı ele verdi. 2 şüpheli tutuklandı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile KOM ekiplerinin yaptığı uygulamalarda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında 11-12 Eylül tarihlerinde yapılan denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ve buna ait 95 fişek, tetik mekanizması, boş şarjör, sürgü mekanizması ve 21 gram metamfetamin ele geçirildi. 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Aynı zamanda denetimlerde, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yapan şüpheli ile motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Ekipler ayrıca 2 gram bonzai, 9 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan cam pipo, 2 gram skunk ve 5 sentetik ecza hapı ele ele geçirdi.

Yetkililer, uygulamaların sık aralıklarla devam edeceği bildirildi. - DÜZCE