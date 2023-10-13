Düzce'de PKK/PYD Terör Örgütü Üyesi Tutuklandı

Düzce polisinin düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/PYD terör örgütü üyesi şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, PKK/PYD silahlı terör örgütünün Düzce'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik takipli ve titiz çalışmalar yaparak, ilde faaliyet gösteren B.Ç. isimli terör örgütü üyesini belirledi. Ardından belirlenen şahsın yakalanması için operasyon yapan ekipler, B.Ç. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE