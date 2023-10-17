Düzce'de Medya ve Yerel Yönetimler Paneli Düzenlendi

Düzce'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve belediye işbirliğiyle 'Medya ve Yerel Yönetimler Paneli' düzenlendi. Panelde, gazeteci yazarlar sosyal medyanın etkisi, belediyelerin rolü ve doğru bilgi aktarımı konularında konuşmalar yaptı.

Düzce'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ve belediye işbirliğiyle "Medya ve Yerel Yönetimler Paneli" düzenlendi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'ndeki panele, gazeteci yazarlar Zafer Şahin, Ersin Çelik, Esra Elönü ve Edip Üzen konuşmacı olarak katıldı.

Ersin Çelik, 2007'den itibaren sosyal medyanın devreye girmesiyle yerel yönetimlerin de bu paralelde kendilerini yenilediğini söyledi.

Sosyal medyanın 2007 yılı itibarıyla hayatın vazgeçilmezi olmaya başladığını belirten Çelik, "Medya ile belediyelerin yerel ilişkileri daha da iç içe geçmiş oldu. Öncesinde belediyeler yaptıkları çalışmaları gazetelerin bölge sayfalarında tanıtma gereği duyuyordu, internet bunu daha da kolaylaştırdı. Sosyal medya da kavram olarak performans belediyeciliğini ortaya çıkardı. Yani herkes aslında bir vitrinde; orada görünüyor bütün belediyeler. Bu bir yarış ve rekabeti de beraberinde getirdi." diye konuştu.

Edip Üzen ise aslen belediyelerin ideolojilerden arınmış şekilde tüm kesimlere hizmet etmesi gerektiğine işaret ederek, doğumdan ölüme kadar her alanda belediyeciliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Zafer Şahin de sosyal medya çağının yaşandığına dikkati çekerek, son dönemde Filistin'de yaşanan çatışmaların, batı medyası tarafından sosyal medya vasıtasıyla dezenformasyona uğratılarak yanlış aktarıldığını anlattı.

Esra Elönü ise sosyal medya yoluyla yerelden başlayıp ulusala yayılan "psikolojik harekat operasyonları"na şahit olduklarını belirterek, yalan bilgiyle mücadele konusunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, kurum müdürleri ve öğrencilerin katıldığı panel bugün sona erecek.