Düzce'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Kişi Yakalandı
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Düzce'de yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Düzce'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "huzur" denetimleri kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 23 yıl 8 ay 15 gün ile "hırsızlık" suçundan 12 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İşlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Politika