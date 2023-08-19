Düzce'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan baskında 2 iş yerinde çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi. Operasyonda, bandrolsüz makaron, içi türün doldurulmuş sigara, kıyılmış tütün ve nargile tütünü gibi ürünler bulundu.

Düzce'de polis ekipleri tarafından 2 iş yerine yapılan baskında çok miktarda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün satışı yapılan 2 işletmeye baskın düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramada 134 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 21 bin 600 adet içi türün doldurulmuş makaron sigara, 130 kilogram kıyılmış tütün, 100'er gramlık 38 paket nargile tütünü, 950 adet tütün paketleri ve makaron kutularından kesilmiş bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - DÜZCE