Düzce'de İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği saldırı protesto edildi

Düzce'de vatandaşlar, Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıyı protesto etti.

Vatandaşlar, 500 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etmek için toplandı. Düzce Belediyesi öncülüğünde belediye meydanında bir araya gelen vatandaşlara, AK Parti, MHP, Yeniden Refah, DEVA ve Gelecek Partisi il başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de destek verdi. Eylemde "Filistin halkının yanındayız" mesajı verildi.

İsrail'in saldırıları ile yerle bir olan Gazze'de yardıma muhtaç Filistinliler için Düzce Belediyesi tarafından yardım kampanyası da başlatılacak. - DÜZCE