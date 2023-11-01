Düzce'de Filistin'e Destek Programı Düzenlendi

İsrail'in bombaladığı Gazze Şeridi'nde binlerce kişi hayatını kaybederken, Düzce'de vatandaşlar Filistin'e destek için bir araya geldi. Özgür Kudüs Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, İsrail'i protesto etti ve Filistin'e destek mesajları verdi.

İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze Şeridi'nde binlerce kişi hayatını kaybederken, Düzce'de vatandaşlar Filistin'e destek için bir araya geldi.

Düzce'de Özgür Kudüs Platformu tarafından Filistin'e destek için Anıtpark Meydanında bir program düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte "Katil İsrail", "Özgür Kudüs" sloganları atıldı. Platform adına açıklama yapan Düzce Memur-Sen Başkanı İsmail Atay, "İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun. Filistin'de insanlık ölüyor. Korunaklı alan olan mabetler, okullar, hastaneler, savaş kurallarına göre bombalanmayacağı halde tedavi gören çocukların başına bombalar bırakılıyor. Binlerce masum Gazzeli hayatını kaybediyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Soykırımcı siyonistler tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birisini yapmaktadır. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin ve çocukların parçalanmış cesetleri yüreklerimizi yakıyor. Bugün Filistin'de can pazarı kurulmuş. Gazze'de çocuklar ölüyor, Gazze'de kadınlar ölüyor, Gazze'de ihtiyarlar ölüyor, Gazze'de insanlık ölüyor" dedi.

Kalabalık basın açıklamasının ardından dağıldı. - DÜZCE