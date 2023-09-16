Düzce'de FETÖ üyelerine operasyon: 3 kişi yakalandı
Düzce'de yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda FETÖ üyeleri cezaevine teslim edildi.
Düzce'de çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, haklarında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
Hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Politika