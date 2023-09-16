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Düzce'de FETÖ üyelerine operasyon: 3 kişi yakalandı

Politika Haberleri

Düzce'de yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda FETÖ üyeleri cezaevine teslim edildi.

Düzce'de çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Politika

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