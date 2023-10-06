Düzce'de DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı

Düzce'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DEAŞ'lı 3 terörist yakalandı

Düzce- Düzce'de terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şahıslar adli makamlara sevk edilecek.