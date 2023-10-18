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Düzce'de Çekici Sürücüleri İsrail'in Filistin'deki Saldırılarını Protesto Etti

Düzce'de araç kurtarma hizmeti veren çekici sürücüleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için konvoy halinde şehir turu yaptı. Türk bayrakları astıkları çekicilerin camlarına İsrail aleyhine sloganlar yazan sürücüler, kent merkezinde İsrail'i protesto etti.