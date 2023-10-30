Düzce'de son 1 haftada yapılan asayiş uygulamaları ve uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Toplamda 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Düzce'de Asayiş Uygulamaları ve Uyuşturucu Operasyonlarında Ele Geçirilen Uyuşturucu ve Silahlar

Düzce'de son 1 haftada asayiş uygulamaları ve uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde son 1 haftada yapılan uygulama ve düzenlenen operasyonlarda, 290 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap, ruhsatsız 6 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, av tüfeği, çok sayıda fişek ile çok sayıda kesici, delici alet ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde de 51 şüpheli hakkında işlem yapıldı