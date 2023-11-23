Düzce'de AK Parti'ye 42 kişi belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu

Düzce'de AK Parti'ye merkezde 3, ilçelerde 35 ve beldelerde 4 olmak üzere toplam 42 kişi Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulundu. İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeliği için başvurular 3 Aralığa kadar devam edecek.

Düzce'de Ak Parti'ye merkezde 3, ilçelerde 35 ve beldelerde 4 olmak üzere toplam 42 kişi Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurusunda bulundu. İl Genel Meclis ve Belediye Meclis üyeliği için başvurular 3 Aralığa kadar devam edecek.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Ak Parti'den Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu sona erdi.

Ak Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Ak Parti'nin Düzce'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda teveccühün merkezi olduğuna dikkat çekti.

Şengüloğlu, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde AK Parti Düzce'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda teveccühün merkezi oldu. 9 Kasım 2023 Perşembe günü itibariyle başlayan belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru sürecimiz 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 19: 00 itibariyle genel merkezimizin talimatlarıyla sona erdi. Bu süreçte il başkanlığımıza ya da ilçe başkanlıklarımıza gelerek başvuruda bulunarak partimize teveccüh gösteren tüm aday adayı arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mevcut Belediye Başkanlarımız doğal aday adayı statüsünde oldukları için genel merkezimizin kararıyla başvurularını almadık. İl genel meclis ve belediye meclis üyelikleri için aday adaylığı başvuru sürecimiz 3 Aralık 2023 tarihine kadar devam etmektedir. 26 Kasım 2023 Pazar günü yapacak olduğumuz temayülde aday adayı olan tüm dava arkadaşlarımıza başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkan aday adaylığı için İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'na iş adamı İbrahim Engin Eğilmez evraklarını teslim etti. - DÜZCE