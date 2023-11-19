Düzce'de 9 Noktada Eş Zamanlı Baskın: 113 Gram Esrar Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 farklı noktada arama yapıldı ve dondurma kutularına saklanmış 113 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Düzce'de polis ekiplerince 9 farklı noktaya eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında 113 gram esrar ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 noktaya aynı anda yapılan baskınlarda Narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Aramalarda dondurma kutularına saklanan 113 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - DÜZCE