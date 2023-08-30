Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları Gerçekleştirildi
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Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk kondu, tebrikler kabul edildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk kondu, tebrikler kabul edildi.
Anıtpark Meydanı'nda gerçekleştirilen törende ilk olarak Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Belediye Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, Atatürk heykeline çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulduktan sonra bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Ardından ise Vali Selçuk Aslan tebrikleri kabul etti. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika