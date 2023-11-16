Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden Aylık Denetim Raporu

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son 30 günde 114 iş yeri, 175 pazar esnafı, 15 servis ve 25 yolcu otobüsü denetledi. Ayrıca 73 dilenci ve 42 seyyar satıcıya müdahale edildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından son 30 günde 114 iş yeri, 175 pazar esnafı, 15 servis ve 25 yolcu otobüsü denetlendi. Ayrıca 73 dilenci ve 42 seyyar satıcıya müdahale edildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanı olan birçok noktada devam eden denetimlere ilişkin aylık rapor yayımladı. Kent merkezi asayiş uygulamalarının yanı sıra toplu ulaşım araçları ve esnafa yönelik denetimlerde sayısal veriler dikkat çekti. Denetimlerde tespit edilen 9 ruhsatsız işletmeye göz yummayan zabıta ekipleri, ilgili iş yeri sahiplerine kanun kapsamında cezai yaptırım uygulayarak iş yerlerini mühürledi.

Araç trafik akışı ve vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıyan servis ve ilçe otobüslerinde denetlenen araç sayısı 40 olurken, araç trafiğine kapalı noktalarda kural ihlali yapan 19 araca ilgili kanun gereğince cezai yaptırım uygulandı. Ayrıca vatandaşların fiyat ve ürün konusunda mağdur olmaması amacıyla yapılan denetimlerde 174 pazar esnafı ve 114 iş yeri de çeşitli konularda incelenerek denetlendi.

Şehir merkezinde duygu istismarı yapan 73 dilenciye müdahale eden ekipler, yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yapan 42 şahsa da yine cezai yaptırım uyguladı. Zabıta ekipleri, kanunun öngördüğü sorumluluk alanları çerçevesinde ilgili konularda denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - DÜZCE