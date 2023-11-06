Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin satışının durdurulacağını duyurdu.

Düzce Belediyesi ve Üniversitesi İsrail Menşeli Ürünleri Boykot Ediyor

Düzce'de belediye ve üniversite bünyesindeki tesis, kafeterya ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı bildirildi.

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesinin (DÜ) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin boykot edileceği belirtildi.

Belediyenin paylaşımında, "Masum sivillere bombalar yağdıran, minicik yavruları acımasızca katleden işgalci İsrail menşeli hiçbir ürün artık Düzce Belediyesi şirketleri ve tesislerinde satılmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Düzce Üniversitesinin paylaşımında da "Filistin Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kafeterya, kantin ve sosyal tesislerde satışının durdurulması kararı alınmıştır." denildi.