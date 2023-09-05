Düzce Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantıları Gerçekleştirildi

Düzce Belediyesi Eylül ayı meclis toplantılarının ilki Meclis Başkanvekili Hasan Günden başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 19 gündem maddesi çeşitli komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediyesi Eylül ayı meclis toplantıları başladı. Meclis başkanvekili Hasan Günden başkanlığında yapılan ilk toplantı da 19 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk oturumda, bir önceki meclis tutanak özeti oybirliği ile kabul edilirken, daha sonra tarife değişikliği, kredi talebi, çalışma yönetmeliği, trampa ve imar plan değişikliklerine yönelik maddeler ele alındı.

Maddeler meclis üyeleri tarafından oylanarak komisyonlara havale edildi. - DÜZCE