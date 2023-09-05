DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi AK Parti Meclis gurubu Zabıta Teşkilatının 197. kuruluş yıldönümünde Millet Bahçesi zabıta noktasını ziyaret etti. Zabıta teşkilatının kuruluşunun 197. yıldönümü kutladılar.

Zabıta Teşkilatının temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası'nın 197. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle, Düzce Belediyesi AK Parti Meclis Grubu olarak Zabıta Müdürlüğü Millet bahçesi zabıta noktası ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden "7 gün 24 saat çalışma esasına göre görevini sürdüren, yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan, görevleri gereği belediyemizin gören gözü, işten kulağı olan, belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören belediyemiz Zabıta Teşkilatımızın ve ülkemizin dört bir yanında görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatlarının Zabıta Haftasını kutluyoruz. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcımız Beytullah Yılmaz, Zabıta Müdürümüz Selçuk Yıldırım ve tüm zabıta ekibimize görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi. - DÜZCE