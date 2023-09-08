Düzce Belediyesi 45 Milyon Euro'luk Kredi Talebini Onayladı

Düzce Belediye Meclisi, içme suyu şebekesi yenileme işi için 45 Milyon Euro'luk kredi talebini oy çokluğuyla onayladı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesini içeren kredi talebi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Düzce Belediye Meclisinin 2023 yılı Eylül ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi. Meclis içme suyu şebekesi yenileme işi için 45 Milyon Euro'luk kredi talebini oy çokluğuyla onaylandı.

Düzce Belediyesi Eylül ayı ikincisi toplantısı Belediye Meclis Başkan Vekili Hasan Günden başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. İlk oturuma ait meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen gündem maddelerinin ilkinde finansmanı İller Bankası tarafından karşılanacak olan içme suyu şebekesi yenileme işi için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesini içeren 45 Milyon Euro'luk kredi talebi görüşüldü. Komisyon görüşünün okunmasının ardından başkanvekili Günden, projenin hazırlanma süreci ve kredi talebinin neden istendiğine dair meclis üyelerine slayt eşliğinde detaylı sunum gerçekleştirdi.

Proje'nin Başkan Faruk Özlü'nün göreve gelmesinin ardından başlatılan bir çalışma olduğunun belirtilmesi ve kredinin kullanım detaylarının içeriğine dair de bilgilendirmede bulunulmasının ardından gündem maddesinin oylamasına geçildi. Kredi talebi meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. - DÜZCE