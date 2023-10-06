Düzce Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısında 27 Madde Karara Bağlandı

Düzce Belediye Meclisi, Ekim ayı ikinci oturumunda 27 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, müdürlükler arası ödenek aktarımı, ek ödenek konulması, sermaye artırımı ve kredi çekilmesi gibi konular ele alındı.

Düzce Belediye Meclisi, Ekim ayı ikinci oturumunda 27 madde görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediyesi Ekim ayı meclis ikinci toplantısı Belediye Meclis Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında Belediye Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Hafta başında yapılan ilk oturuma ait meclis tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Ardından geçilen gündem maddelerinde ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen müdürlükler arası ödenek aktarımı, ek ödenek konulması, Beltur A.Ş'nin sermaye artırımı ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'nden kredi çekilmesine dair Başkan Dr. Faruk Özlü'ye yetki verilmesi maddeleri karara bağlandı.

Hukuk komisyonuna havale edilen Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünün bazı mahalle mezarlıklarına yönelik talebi detaylı incelemenin yapılması için oybirliği ile ertelenirken, 5 yıllık imar komisyonu ile imar komisyonuna havale edilen diğer gündem maddeleri de meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı. - DÜZCE