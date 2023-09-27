Düzce Belediye Başkanı İtfaiye Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İtfaiye Haftası ve teşkilatın 309. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İtfaiye Haftası ve teşkilatın 309. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, her yıl 25-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü personeline tebrik ziyaretinde bulundu. Yeni itfaiye binasında personel ile bir araya gelen Başkan Özlü, teşkilatın 309. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla itfaiye erleri ile selamlaşarak hatırlarını sordu. Üstlendikleri görevin kutsallığı ve sorumluluğu üzerine itfaiye erleri ile sohbet eden Faruk Özlü, teşkilatı ziyarete gelen miniklerle de karşılaştı. Ekipman, araç ve teçhizat konusunda yapılan görüşme sonunda Özlü, telsiz vasıtası ile tüm personele seslenerek "Değerli arkadaşlar, hepinizin İtfaiye Haftasını kutluyor, tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizden çok memnunum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

"İtfaiye teşkilatımızı yepyeni hale getirdik"

Düzce Belediye Başkanlığı görevine başladığı ilk günlerde itfaiye teşkilatının yenilenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Faruk Özlü, "Düzce itfaiyesi bölgesinin en güçlü teşkilatı haline geldi. İnşasını tamamladığımız yeni hizmet binamız sayesinde itfaiyemiz şehrimizin her noktasına 7 dakikada ulaşabilecek duruma geldi. Yine olaylara müdahale gücümüzü artırmak için araçlarımızı yeniledik. Bağlantı yolu üzerinde oluşturduğumuz müfreze sayesinde 40 bin nüfusun yaşam alanı olan Bahçeşehir'e müdahale hızımızı artırdık. İmkanlarımız her anlamda vatandaşlarımızın hizmetindedir" dedi. - DÜZCE