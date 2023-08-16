Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü: Öncelik Kentsel Dönüşümde Olmalı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu belirterek önceliğin sağlıklı ve güvenli yapılar inşa edilmesi bakımından kentsel dönüşüme yapılan yatırımlar olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Faruk Özlü, 17 Ağustos Marmara Depremi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özlü, Türkiye'deki deprem gerçeğinin her zaman hafızalarda olmasının, güvenli ve sağlam yapıların inşa edilmesi adına çok önemli olduğunu vurguladı. Düzce'de kentsel dönüşüm çalışmalarından söz eden Faruk Özlü, "17 Ağustos 1999 tarihi bizler için asrın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı tarihtir. Bu tarih ülkemizde inşaat çalışmalarının, yapı stoklarının durumunun belirli aralıklarla denetlenmesi ve dönüştürülmesi konusunda büyük dersler vermiş bir dönüm noktasıdır. Büyük Marmara Depremi ve sonrasında uygulanan politikalar ile ülkemizde yaşam alanlarının belli standartlar çerçevesinde inşa edilmesi konusunda önemli yol kat ettik. Ben yıllarca savunma sanayinde çalıştım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptım. Benim bakış açıma göre; bu konu ülkemiz için en önemli ve geliştirilmesi gereken konuydu. Ancak yakın zamanda 11 ilimizi etkileyen ve büyük bir yıkıma sebep olan 6 Şubat depremlerini yaşadık. Buradan görüyoruz ki; ülkemizin en önemli gerçeği ve acil korunma yollarını geliştirmemiz gereken konu deprem konusudur" dedi.

"Düzce ülkemize örnek olmalıdır"

Başkan Faruk Özlü, Düzce özelinde yapılan konut yenileme ve kentsel dönüşümden örnek vererek süreç içinde riskli alanların yeniden inşa edilmesi gerektiğini işaret ederek "Düzce'miz de alüvyon toprak zemini dolayısıyla sıvılaşmaya meyilli ve deprem hattı üzerinde bulunan bir şehirdir. 1999'dan bu yana alınan tedbirler, sıkı yönetmelikler ve denetim çalışmaları sayesinde şimdi şehrimizde bulunan yapı stokunun yüzde 80'i yenilenmiş durumda. Bu yenilenme süreci halen devam ediyor, edecek. Şehirlerimizi yeniden güvenli bir biçimde inşa ediyoruz, bu çalışmalar belli bir süre gerektiriyor. Özellikle büyük şehirlerimizde aynı Düzce'mizde uyguladığımız gibi yönetmelik, denetim ve doğru yatırım politikaları ile acil eylem planlarımızı uygulama konusunda örnek teşkil edebiliriz. Kat sınırlaması ve doğru malzeme kullanımı ile depremde meydana gelmesi muhtemel zararları en aza indirebiliriz. Bu bakımdan Düzce'miz yapılarının sağlamlığı ve yeniliği bakımından ülkemizin Japonya'sı olabilir, örnek teşkil edebilir. Kentsel dönüşüm bizim en önemli önceliğimiz, bunu hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. En kısa sürede de ülkemizin riskli bölgelerinde güvenli yaşam alanları inşa edilecektir. Bu vesile ile 24 yıl önce yaşanan afette hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE