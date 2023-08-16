Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mamure Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Mamure Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Özlü, burada yaptığı konuşmada, Mamure'nin şehir konforunda bir köy olacağını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü referandumla Düzce'nin 57. Mahallesi olan Mamure Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özlü, "57. Mahallemizde şehir konforunda bir köy oluşturacağız. Burası yine köy olacak ama şehrin bütün nimetleri olacak" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle toplantılarına tüm hızıyla devam ediyor. Beraberinde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte yeni mahalle olan Mamure'yi ziyaret eden Başkan Özlü, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

"Zorlukları hep beraber aşacağız"

Muhtarlık binasına girişinde alkışlarla karşılanan Başkan Özlü, burada yaptığı konuşmada, Mamure'nin köy içinde yaptığı referandum sonucunda Düzce'nin 57. Mahallesi olduğunu ifade ederek, "Köyden mahalleye dönüşmek çok kolay değil. Bunun zorlukları var. Bu zorlukları hep beraber aşacağız ve üstesinden geleceğiz. Çünkü köyün şartlarıyla mahallenin şartları biraz farklı. Köyde hayvanlarımız, samanlıklarımız var. Şehir de bunların olması mümkün değil" dedi.

Şehir konforunda köy

Düzce Belediyesi olarak yeni bir yaklaşım ortaya koyduklarını ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü, "Mamure Köyü yine köy olacak. Yine sizin tavuklarınız, ördekleriniz, kazlarınız, hayvanlarınız olacak. Ama burası şehir konforunda bir köy olacak. Tıpkı İsviçre, Hollanda gibi. Burada mahalle olmak isteyişimizin birinci amacı doğalgaz gelmesidir. Doğalgazın gelmesi için imar planlarımızın olması lazım. Bunları en kısa sürede hazırlayacağız. 57. Mahallemizde şehir konforunda bir köy oluşturacağız. Burası yine köy olacak ama şehrin bütün nimetleri olacak. Doğalgaz olacak. Yollarımız asfalt olacak. Yağmur suyu hattı da kanalizasyon da olacak. Allah hepinizden razı olsun. Güzel bir sürece girdik" ifadelerinde bulundu.

Başkan Özlü, konuşmasının ardından Mamure sakinlerinin istek, talep ve önerilerini dinleyerek ilgili birimlere yönlendirilerek hızlı şekilde çözülmesi için talimat verdi. - DÜZCE