Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle toplantılarında sıkılmadık el bırakmadı. Özlü, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini ilk ağızdan dinledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ağustos ayında başladığı mahalle ziyaretleri doğrultusunda 8 mahalleyi ziyaret ederek, vatandaşlarla bütünleşti.

2019 yerel seçimlerinin ardından merkez mahalleleri ziyaret ederek, ihtiyaçları ilk ağızdan dinleyen ve yol haritasını çizerek her mahallenin fotoğrafını çeken Başkan Özlü, geçen süreçte bir çok kez mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelme geleneğini sürdürdü.

Pandemi dönemiyle birlikte ara vermek durumunda kaldığı mahalle ziyaretlerini yeniden başlatan Başkan Özlü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan ziyaret takvimi çerçevesinde Darıcı Mahallesinde başlayan ziyaretlerini Hamidiye Mahallesi ile sonlandırdı.

Beraberinde ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretler öncesinde mahallelerin istek, talep ve şikayetlerine yönelik bilgilerin yanı sıra belediyenin yaptığı, ve yapacağı çalışmalar masaya yatırıldı.

Her vatandaşı dinleyen, şikayetlerini önceleyen ve hızlı şekilde çözümü noktasında talimatlarını aktaran Başkan Özlü, insan odaklı sosyal belediyeciliğin birebir vatandaşla buluşturulmasına öncülük etti.

Merkeze bağlı 59 mahallenin de belediyenin verdiği hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmesi için yapılması gerekenleri de kurmayları ile paylaşan Başkan Dr. Faruk Özlü, Düzce Belediyesi olarak önceliklerinin vatandaş memnuniyeti olduğunu ve tüm çalışmalarının bu minvalde yürütüldüğünü de her gittiği mahalle de vatandaşlarla paylaşmayı da ihmal etmedi. - DÜZCE