Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kuyumcuhacıali, Yukarı ve Aşağı Yahyalar Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Özlü, yapılan projeleri anlatarak, şehir için daha neler yapabileceklerini tartıştıklarını belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü mahalle ziyaretleri çerçevesinde Kuyumcuhacıali, Yukarı ve Aşağı Yahyalar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Özlü, bugüne kadar yapılan projeleri anlatarak, "Ben günün 16 saatinde 'evim' dediğim Düzce'yi düşünüyorum. Bu şehir için daha neler yapabiliriz bunu konuşuyor, tartışıyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kuyumcuhacıali, Yukarı ve Aşağı Yahyalar Mahallelerinde yaşayan vatandaşların misafiri oldu. Ziyaretlerde belediye hizmetleri, mevcut projeler ve plan dahilinde inşası devam eden işleri anlatan Başkan Özlü, vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyerek, ilgili birime talimat verdi.

"Bu sadece ziyaret değil"

Mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Özlü, "Bizim bu ziyaretlerdeki amacımız hemşehrilerimizle yüzleşmektir. O yüzden bu sadece bir ziyaret değildir. Yaptığımız işin sizlerde karşılığını görmektir. Ben günün 16 saatinde 'evim' dediğim Düzce'yi düşünüyorum. Bu şehir için daha neler yapabiliriz bunu konuşuyor, tartışıyorum. Bakın yalnız da gelmedim, bütün çalışma arkadaşlarım yanımda. Sizlerin isteklerini dinleyip çözüm üretmek için buradayız. Eğitim yatırımlarımızı, sosyal yatırımlarımızı ve belediye asli hizmetlerinin eksiksiz ve devamlı olarak yapılması konusunda hassasız. Bu işe gönül verdik, size gönülden bağlıyız. Memnuniyetiniz bizim başarı kriterimizdir. Bu akşam bizleri burada ağırlamanız ve güzel sohbetiniz için teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE