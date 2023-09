Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine Burhaniye ve Çay mahallesi sakinleri ile devam etti. Muhtarlık binası önünde düzenlenen buluşmada Başkan Özlü, başkan yardımcıları, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Gündüz saha çalışmaları ve projelerdeki yapım süreçlerini yakından takip eden Başkan Faruk Özlü, hazırlanan ziyaret programı çerçevesinde akşam saatlerinde vatandaşları kendi mahallelerinde ziyaret ediyor. Başkan yardımcıları, mahalle muhtarı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantılarda son olarak Burhaniye ve Çay mahallelerinde Düzceliler Başkan Özlü'yü ağırladı.

İlk olarak Burhaniye Mahallesi sakinleri ile buluşan ve mahalle ziyaretlerinin amacı hakkında konuşan Başkan Özlü, yöneticilerin yaptıkları işle yüzleşmekten kaçındığını ifade ederek "Genelde belediye başkanları yöneticiler vatandaşlarla yüzleşmek istemezler, kaçınırlar. Çünkü yüzleştiğin zaman hep dert, sorun. Fakat biz kaçmıyoruz, geliyoruz. Bu toplantıların ne faydası var? Bu toplantılarda yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, eksiklerimizi, kusurlarımızı sizlerle samimi bir ortam içinde tartışacağız, konuşacağız. Yalnız da değiliz, bakın belediyemizin yetkilileri var. Her şeyi mükemmel yaptığımız iddiasında değiliz. Ama yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. İyi niyet ile uğraşıyoruz. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik durum malum, bu şartlar içinde günün en az 16 saati Düzce'yi düşünerek, Düzce için ne yapabiliriz diye konuşarak çalışıyoruz" dedi.

"Günde 16 saat sadece Düzce'yi düşünüyorum"

Belediye başkanlığı görevine geldiği günden bu yana uyguladığı çalışma prensibinden söz eden Özlü, mahalle sakinlerine hitap ederek şöyle konuştu: "Bakın bugün sadece Düzce'yi bir üst lige çıkaracak projeleri tartıştım, konuştum. İnanın her noktasını her detayını görüşüyoruz. Hata ve yanlış yapmamak için. Eksiklerimiz var mı, var. Bakın 4 yıldır belediye başkanıyım. Şehirlerin eksikleri bitmiyor, bitmez. Neden? Yol yapıyoruz, iki yıl sonra çukur oluşuyor. Sel geliyor her şeyi alıp götürüyor. Şehirler gelişiyor, yeni yerler ortaya çıkıyor ve altyapı gerekiyor. Önceliklerimiz var. Bazı işleri önce yapmamız lazım. Bundan 4 yıl önce buraya belediye başkanı olarak geldiğimde de hiç kimseyle özel bir pazarlık yapmadım. Sadece sizlere geldim, sizlerle konuştum. Benim en büyük farklılığım çalışkan olmam ve dürüst olmamdır. Bu benim karakterimdir. Bu ziyarette sizler bize eksik bıraktığımız, unuttuğumuz ne varsa söyleyin. Arkadaşlarımız da burada. Hemen yarın çözüm getirelim."

"Sizlerle gönül sohbetine geldim"

Sadece hayırlı işlerle anılmak istediğine dikkat çeken Başkan Özlü konuşmasına şöyle devam etti: "Arkadaşlar bu toplantı siyasi bir toplantı değil, insani bir toplantıdır. Benim hayatta en büyük arzum ve isteğim; bu işleri bıraktıktan sonra arkamdan hayırla anılmaktır. Bundan başka hiçbir isteğim ve beklentim yoktur. Ben bir faninin gelebileceği her göreve geldim. Benim kariyer beklentim yok. Bu akşam sizlerle gönül sohbeti yapalım istedim."

Daha sonra Çay Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerinin amacından burada da bahsederek belediye eliyle yürütülen çalışmalardan söz etti. Başkan Özlü: "Covid salgını dönemi hepimiz için çok zor geçti. Biz o dönemde de durmadık, yaklaşık 3,5 milyon maske üretip dağıttık. Günü kurtarmayı hedeflemedik, biz kalıcı işler yapıyoruz. bu şehrin bir üst sınıfa çıkması için çalışıyoruz. Bugün 58 mahallemiz var. Bu şehrin her sorunu bizi ilgilendirir. Bakın okullar yapıyoruz, yaptırıyoruz. Bu bizim işimiz değil ama yapıyoruz. Muhtarım çok uğraştı, pazaryeri istiyoruz dedi. Elimizden geleni yapacağız. Bir gün bu işler bitecek. Rahmet-i Rahman'a kavuşacağız, bütün arzum yalnızca hayırla anılmak. Bu toplantılar siyasi değil, sizleri dinlemek ve sorunlarınızı çözmektir" dedi.

Mahalle sakinlerinin büyük ilgi ve sevgi gösterdiği Başkan Faruk Özlü'ye hoş geldiniz diyerek mahalleliye hitap eden Muhtar Hüseyin Mali belediyenin talepleri karşılamada elinden geleni yaptığını belirterek "Biz ne zaman arasak her zaman dinler, sorunlarımızı hemen çözüme kavuşturur bu konuda kendisine mahallemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle ziyareti vatandaşların taleplerini Başkan Özlü ile paylaşması ve karşılıklı sohbeti ile sona erdi. - DÜZCE