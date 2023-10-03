Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit edip çözüm buluyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit edip kurmayları ile birlikte çözüm buluyor.

Başkan Faruk Özlü, göreve başladığı dönemde her bir mahalleyi ziyaretinde, mahalle sakinleri ile Düzce Belediyesi arasında imzalanan mahalle sözleşmelerinde yapılan çalışmaları yerinde denetlemeye ve süreç içinde yeni ortaya çıkan mahallelere özel ihtiyaçları belirlemek üzere başlattığı ziyaretlerine devam ediyor. Düzceli hemşehrilerine tek tek hatır soran Özlü, beraberindeki başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin katılımı ile Orhangazi, Çamköy ve Beyciler mahallerinin konuğu oldu.

Başkan Faruk Özlü, göreve geldiği dönemden bu yana yapılan çalışmalardan bahsederek yönetimlerin geçici, asıl olanın vatandaşlar olduğunu belirterek "4 yıldır Düzce'ye hizmet ediyoruz, bunun 2 yılı zaten Pandemi'ye gitti, evlere kapandık. Bu süreci de boş geçirmedik 3,5 milyon maske üretip ücretsiz dağıttık. Bu mahalle ziyaretlerinde sizlerin taleplerini dinliyor ve çözüm üretiyoruz. Ayağınıza geldik. Ben zaman zaman bizzat burada, mahallede yerinde görerek talepleri karşılama taraftarıyım. Bizim görevimiz, sizleri mutlu etmektir, siz mutluysanız biz başarılıyız. Daha önce talep ettiğiniz her şey bizde kayıt altında bu akşam bunları da konuşacağız. Ben şuna inanıyorum; hizmet edenle hizmeti alanlar yüzleşmek durumundadır. Çoğu bu işten kaçar ama ben cesaret ettim ve buradayım. Biz dönem olarak bu görevleri üstleniriz ama asıl olan sizlersiniz, kalıcı olan sizlersiniz" dedi.

Faruk Özlü, 4 yıldır istikrarı ana hedefe koyarak sürdürdüğünü aktardığı Düzce Belediye Başkanlığı'nı hayatının en büyük sosyal sorumluluk projesi şeklinde gördüğünü ifade ederek şöyle konuştu: "Biz bu şehirde bir iş yaparken konu ne olursa olsun, 50 yıllık geleceği baz alarak hazırlık yaptık. Son 4 yılda 312 bin ton asfalt döktük. Neredeyse her cadde ve sokakta asfalt döktük. Ama sizin mahallenizdeki bir çukuru atlamış olabiliriz. Bu akşam bu işler için buradayız. Size özel, sizin isteklerinizi yapmak için buradayız. Bu toplantılar siyasi felsefesi olmayan tamamen insani toplantılardır. Kızıyorsanız da söyleyin, anlatayım. Yanlış bilgiler ile yanlış kanaatler edinmeyelim. Benim tek arzum, bu işler bittiğinde hayırla anılmaktır. Size şunu söylemeliyim ki; benim için Düzce Belediye Başkanlığı bir görev değildir, benim için bu görev hayatımın en büyük sosyal sorumluluk projesidir. Benim için; Düzce Belediye Başkanlığı doğduğum büyüdüğüm şehre yıllar sonra gelip hizmet etmektir."

Özlü ve kurmayları mahalle halkından gelen talepleri de te tek dinleyip not aldı. - DÜZCE