Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilkokul öğrencisine destek verdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilkokul 1. sınıf öğrencisinin sınıf başkanlığı vaadini yerine getirmesi için okulu ziyaret ederek kendisine destek verdi. Başkan Özlü, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilkokul 1. sınıf öğrencisinin sınıf başkanlığı vaadini yerine getirmesi için okulu ziyaret ederek kendisine destek verdi.

Düzce Namık Kemal İlkokulu 1-G sınıfı öğrencisi Mehmethan Şahincioğlu, sınıf başkanlığı seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü okula getirmek istediğini ailesi ile paylaştı. Ailesinin de durumu aktarması ile teklifi geri çevirmeyen Başkan Özlü, Mehmethan'ın vaadinin yerine gelmesi için okula gidip öğrencilerle buluştu.

Sınıf başkanlığı yarışının yaşandığı 1-G sınıfını ziyaret ederek seçim öncesinde Mehmethan'a moral ve destek veren Faruk Özlü, sınıftaki diğer öğrencilerle de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Başkan adayı Mehmethan'ın mehteran takımının okula gelmesini istemesi üzerine Başkan Özlü, Mehmethan'ın seçimleri kazanması halinde okul bahçesinde mehteran takımının konser vereceği sözünü verdi. - DÜZCE