Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamlıevler ve Çavuşlar Mahallelerine Ziyaret Gerçekleştirdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamlıevler ve Çavuşlar Mahallelerine yaptığı ziyarette vatandaşlardan gelen her soruya bizzat cevap vererek taleplerin karşılanması için de ilgili müdürlerine anlık talimatlar verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamlıevler ve Çavuşlar Mahallelerine yaptığı ziyarette vatandaşlardan gelen her soruya bizzat cevap vererek taleplerin karşılanması için de ilgili müdürlerine anlık talimatlar verdi.

Başkan Faruk Özlü, 4 yıllık belediye başkanlığı sürecinde yapılanları anlatmak ve Düzcelilerin belediye hizmetlerinden beklentisini öğrenmek üzere başladığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Çamlıevler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Faruk Özlü burada mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette muhalefet parti üyesi bir vatandaşın söyledikleri dikkat çekti.

Muhtarlık binası önünde organize edilen buluşma karşılıklı sohbet şeklinde sürerken 3 yıldır Düzce dışında olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Ben muhalefet parti üyesiyim, bunu söylüyorum. 3 yıldır Düzce'de değildim. Şimdi geldim görüyorum ki; şehirde çok şey değişmiş çok farklı gördüm. Sizi takdir ediyorum" dedi.

"Vatandaşın hizmetindeyiz"

Vatandaşlardan gelen talepler ve olumlu yorumlar karşısında konuşan Başkan Özlü: "Göreve geldiğimiz ilk gün söyledik; Düzce Belediyesi ayırım gözetmez, her kesimden her görüşten vatandaşımıza en iyi hizmeti götürmek kurumumuzun asli görevidir. Bizim de öyle. Emeklerimizin karşılığını sizlerden aldığımız bu yorumlar ile görüyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Siz memnun oldukça biz kendimizi başarılı sayarız. İnanın günde 16 saat çalışıyorum, hiçbir özel hayatım yok. Çünkü ben Düzce'yi seviyorum, burası benim evim. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Çavuşlar'da çocuklardan büyük sevgi

Başkan Faruk Özlü mahalle ziyaretlerinde daha sonra Çavuşlar Mahallesi sakinlerinin misafiri oldu. Düzce Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mahalle Konağı'nda düzenlenen toplantıda özellikle çocuklar Özlü'yü coşku ile karşıladı. Derslerine destek olarak konak içinde farklı branşlardan kurslar isteyen çocuklar, en kısa sürede gerekli çalışmanın yapılması için Özlü'den söz aldı. Karşılıklı taleplerin iletildiği sohbet akşamının sonunda Mahalle Muhtarı Cengiz Beşel, Başkan Özlü'ye yapılan yatırım ve hizmetler dolayısıyla teşekkür plaketi verdi. - DÜZCE