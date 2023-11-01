Duyarlı Medya Derneği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Duyarlı Medya Derneği üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Ankara'daki BM binası önünde toplanan dernek üyeleri, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını bina önüne bıraktı.

Dernek Başkanı Ayşe Altuğ, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin halkının İsrail karşısında, dünya devletleri ve yeryüzünde adaleti, güveni tesis edeceği iddiası ile kurulan Birleşmiş Milletler tarafından yalnız bırakıldığını söyledi.

Bölgede görev yapan gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması konusunda hiçbir adım atılmadığını belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Filistinliler kadın, erkek, genç ve yaşlı ayrımı gözetmeksizin öldürülürken, bu yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler de özellikle hedef alınmaktadır. Oysa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, oy birliğiyle almış olduğu kararlar doğrultusunda, savaş ve çatışma yaşanan bölgelerde gazetecilerin korunmasını taahhüt etmektedir. Şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 35 gazeteci İsrail tarafından katledildi."

Altuğ, gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirebilmeleri ve yaşam haklarının korunması için BM'yi göreve davet ettiklerini belirtti.