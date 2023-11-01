Duyarlı Medya Derneği, Filistin'de hayatını kaybeden gazeteciler için BM Türkiye Ofisi önünde açıklama yaptı

ANKARA'da Duyarlı Medya Derneği üyeleri, Filistin'de hayatını kaybeden gazetecilerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Ofisi önünde açıklama yaptı.

Duyarlı Medya Derneği üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için BM Türkiye Ofisi önünde bir araya geldi. Dernek üyeleri, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını bina önüne bıraktı. Grup adına açıklamayı, Dernek Başkanı Ayşe Altuğ yaptı. Altuğ, BM Güvenlik Konseyi'nin savaş ve çatışma yaşanan bölgelerde gazetecilerin korunmasını taahhüt ettiğini belirterek, "Bu karar ayrıca gazetecilerin, çatışan unsurların herhangi bir tarafı yerine konulamayacağını da kayıt altına almaktadır. Bu açık hükümlere rağmen 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze Şeridi'nde bulunan ulusal ve uluslararası gazeteciler, işgalci İsrail'in açık hedefi haline geldi. Şu ana kadar Gazze Şeridi'nde 35 gazeteci İsrail tarafından katledildi. BM, dünyanın dört bir tarafında gazetecilerin hukukunu koruma altına almışken, neden Filistin topraklarında yaşananlara karşı harekete geçmiyor" dedi.