Duran: Netanyahu ve Katliam Şebekesi Uluslararası Mahkemelerde Cezalandırılmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir iki yüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu ve katliam şebekesinin en ağır cezayı alması için tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz"

Duran, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşıdığına dikkati çekerek, "On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçlar dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlenmektedir. Bu suçları gerçekleştiren bir ismin tarihe dair hüküm vermesinin hiçbir karşılığı yoktur. Uluslararası toplumun vicdanında zaten mahkum olan Netanyahu ve katliam şebekesinin uluslararası mahkemelerde en ağır cezayı alması için Türkiye olarak tüm alanlarda çabalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA