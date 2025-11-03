Dünya Türk Dili Ailesi Günü Kararı Memnuniyetle Karşılandı

'KARARI BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, BM'nin UNESCO teşkilatı tarafından alınan Türk dili kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "Bugün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) 43'üncü Genel Konferansı oturumunda alınan kararla 15 Aralık'ın, Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemiz ve kardeş Türk devletleri tarafından hazırlanan bu anlamlı kararın; Türk dilinin korunmasına, köklü geçmişinin ve kardeş ülkeler arasındaki bağın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Dil; bir milletin hafızası, kültürün taşıyıcısıdır. Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz" dedi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,