Dünya liderleri Türk konforuyla ağırlanıyor

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum toplantılarının yapıldığı kongre merkezinin tüm mobilya ve dekorları Türkiye'de üretildi.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum'a 50 devlet başkanı, 200 bakan ve bin 500 iş dünyası liderinin katıldı. Zirvede dünyanın 130 ülkesinden katılımcılar, Türk konforu ve tasarımıyla ağırlandı. Türk iç mimarların tasarladığı onlarca farklı modellerin WEF tarafından onaylatılmasıyla birlikte imalat ve montaj süresi 5 ayı bulduğunu belirten WEF'in ortak kurucusu olan PublicisLive şirketinin müdürü Akın Selçuk Kiper, Dünya Ekonomik Forum'un yapıldığı ve dünyanın en seçkin kişilerinin ağırlandığı Davos Kongre Merkezinin duvar dekorundan, oturma gruplarına, konferans salonlarına kadar tüm mobilyaların Türkiye'den geldiğini söyledi.

Selçuk Kiper 12 yıldır Dünya Ekonomik Forum toplantılarının yapıldığı kongre merkezlerinin mobilya ve dekorlarının Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Bu yıl 52.'si yapılan Dünya Ekonomik Forum'un 2012'den beri mobilyaları duvar dekorları ve bütün salonlarda kullanılan ürünleri Türkiye'de üretiliyor. İlk basta Çin ve Fransa arasında üretilen bu ürünlerin 2018'den beri yüzde 99'u ülkemizde üretiliyor.

Türkiye olarak dünyanın en önemli toplantısının konforunu sağlıyor olmak bizim için bir gurur kaynağı. Bu çok az bilinen bir konu. Sağ olsun burada beni bulup beni anlatmak istedikleri için ben de değinmek istedim. Yapılan üretilen Türkiye'deki kaliteli ürünlerin burada sergilenmesi bence hepimiz için çok önemli. İhracat rakamların bu kadar yüksek olmasında hepimizin bir payı var. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada görülen dekorlu konforu diğer ülkeler de kendi ülkelerinde yaptıkları konferanslarda görmek istediler. Mesela mart ayında FIFA'nın 50. Konferansı Ruanda'da olacak. Onun da bütün dekorları Türkiye'de üretilip gidiyor. Şubat ayında Dubai'de World Government Summit var. Onun da dekorları ve bütün mobilyaları Türkiye'de üretilip gidiyor. Burada geldiğimiz nokta ve aldığımız geri bildirimler sonucu başka birçok ülkelerde bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bina toplam 34 bin metre kare. Bu 34 bin metre karenin tamamı yeniden dekore ediliyor ve bu sene yedi tırla Davos'a getirdik" şeklinde konuştu. - DAVOS