Dünya çocukları TBMM'de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli ülkelerden toplam 131 çocuk Meclis'i ziyaret etti.

Tbmm Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda dünya çocukları ile bir araya geldi.

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm Türkiye'de ve Meclis'te büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu heyecanı dile getiren Kumbuzoğlu, "Sizler aslında misafir değilsiniz, birer ev sahibisiniz. O yüzden sizleri misafir gözüyle görmüyoruz." diye konuştu.

Meclis'in açılışının 102. yılı dolayısıyla çocuklar için düzenlenen etkinlikleri anlatan Kumbuzoğlu, "Meclis'in bahçesini çocuk bahçesine çevirdik." dedi.

Meclis'in en genç milletvekili olan AK Parti İstanbul Milletvekili Kadak ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bu programı düzenledikleri için teşekkür ederek, "Kurucumuz, Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilmiş bir gün, bugün. Hem Meclisimiz hem tüm dünya çocukları için çok kıymetli bugünde sizlerle buluştuğum için çok mutluyum. Meclis, çocuklarla güzel. Burası kadınların, gençlerin olduğu kadar sizin de eviniz. O yüzden sizi buraya her zaman bekleriz." dedi.

Çocuklar, Genel Kurulun ardından "Meclis Bahçesi, Çocuk Bahçesi Etkinliği" alanını gezdi.