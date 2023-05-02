'DÜNYA ANTALYA'DA KONUŞULUYOR'

AK Parti'nin Antalya mitinginde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sizin imzanız olan Antalya, salgın ve savaşa rağmen 13 milyon turisti ağırlayan bir Antalya. Sizin imzanız olan Antalya, artık diplomasinin merkezi bir şehir olmuştur. G20, NATO, Türkiye'nin ilk Expo'su gibi toplantılarla Antalya Diplomasi Forumu ile dünya Antalya'da konuşuluyor, dünya artık Antalya'yı konuşuyor. Bu kutlu yola biz sizinle çıktık, sizinle yürüdük. Attığınız her adımda köy köy, sokak sokak yol arkadaşınız olduk. Türkiye Yüzyılı'nda da sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cumhuriyetimizin ikinci asrını Antalya'nın, Türkiye'nin ve büyük Türk dünyasının asrı yapacağız. Bu meydan bir kez daha gösteriyor ki, sırtını terör örgütlerine dayayanlara, Batı'dan 'aferin' almayı marifet bilenlere, manevi değerlerimizi ayaklarının altına alanlara, cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmeye çalışanlara en büyük dersi Antalya'dan verecek" diye konuştu.