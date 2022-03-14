Dündar, başarısını perçinledi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - ORC araştırma şirketinin düzenlediği 'Son 3 yılın enleri' anketinde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yüzde 61,6'lık oran ile büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında en başarılı 3'üncü ilçe belediye başkanı seçildi.

ORC Araştırma Şirketi tarafından 10 Şubat-10 Mart tarihleri arasında 30 Büyükşehir ve 51 il merkezinde, toplamda 51 bin 675 katılımcı ile yüz yüze ve CATI (bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemleriyle gerçekleştirilen ankette, son 3 yılın en başarılı büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları belirlendi. ORC'nin açıkladığı anket sonuçlarına göre Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye genelindeki büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında yüzde 61,6 ile 3'üncü oldu. Anket sonuçlarına bakıldığında, 2019 yılında üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanlığına seçilen Dündar'ın, seçimlerde aldığı yüzde 50,5'lik oy oranını 11,1 puan daha artırarak başarısını perçinlediği görüldü. Başkan Dündar, listenin ilk üç sırasında yer alan tek AK Partili Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı olurken, 1'inciliği yüzde 63,8 ile Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen, 2'inciliği ise yüzde 62,4 ile Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Atsın Afşin Yılmaz elde etti.

Gerçekleştirdiği projelerle sadece Osmangazi değil, Bursa'nın geleceğine imza atan ve taraflı tarafsız her kesimin sevgisini kazanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son üç yıldır üst üste elde edilen sonuçların tesadüf olmadığını söyledi. Başkan Dündar, "Halkımızın gönlünde böylesine güzel bir yer edinmiş olmak, yaptığımız hizmetlerin onların nazarında da kabul gördüğünü göstermekte. Seçildiğimiz ilk günden itibaren bir sonraki seçimi düşünerek çalışmadık, seçim yatırımı denilebilecek bir proje hazırlamadık. Osmangazi'yi sokak sokak gezerek, vatandaşlarımızla görüşüp onların ihtiyaçlarını tespit ederek, öneri ve taleplerini dikkate alarak projeler geliştirip hayata geçirdik. Her biri bu şehre değer katan bu çalışmalarımızın, yine onların nazarında da takdir görmesi, bizlerin çalışma azmini daha da artırıyor. Gösterdikleri teveccüh için onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Görevimizin son gününe kadar onlar için, bu şehir için en iyisini, en güzelini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Politika