DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 2023 yılı son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Aralık ayı mali raporları ile mizanları görüşüldü. 2024 yılı taslak bütçesi de meclis tarafından onaylandı.

DTSO olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Tanju Acar, Aralık ayı içinde incelmesini yaptıkları Manisa'da faaliyette olan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Projesi ve Düzce OSB'de kurulması planlanan DOSKİM ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verdi. Acar, Manisa'da yaptıkları incelemelerin DOSKİM'in kurulması için önemli olduğunu belirterek, sürecin başından bu yana destek verenlere teşekkür etti.

"Aralık ayı dolu dolu geçti"

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Aralık ayı faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı. Bıyık konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Aralık ayını ve dolayısıyla 2023 yılını tamamlıyoruz. Aralık ayında birçok programda yer aldık. Bahsetmek istediğim ilk konu üyelerimizin ve çalışanlarının yabancı dillerini geliştirebilmeleri adına hem üniversite ile hem de özel kurumlar ile protokoller imzalıyoruz. Üyelerimizin bu güzel imkanlardan faydalanmalarını temenni ediyoruz.

Yine üniversitemiz ile staj protokolü imzaladık. Üyelerimizin nitelikli istihdama erişimini kolaylaştırmak, çalışan adaylarının mesleki eğitimlerini işyerlerinde alabilecekleri staj programları için başvurular başladı. İnternet sitemizden gerekli duyuruya ve linke ulaşabilirsiniz.

Vali Selçuk Aslan ve Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ile birlikte İzmir Turizm Fuarına katıldık. İlin en önemli üç dinamiği olarak yer aldığımız bu fuarda da en dikkat çeken stantlardan biri olduk. İlimizde ortak turizm dilinin oluşması ve kurumların koordineli çalışması hepimiz adına mutluluk verici bir durum.

TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Yunanistan'da gerçekleştirilen Balkan Odaları Birliği Genel Kurulu'na katıldık. Burada da balkan ülkelerindeki yatırım potansiyelleri üzerine oradaki oda başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptık.

Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Ferit Mutlu 13 ilin yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi Genç Girişimciler Kurulu Başkanı oldu. Kendisine bu önemli görevinde başarılar diliyoruz.

Meclis Başkanımız Tanju Acar ve Düzce heyeti Manisa'daki Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri modelini incelediler. Düzce'deki kuruluş çalışmalarına da başladılar.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız İbrahim Canpolat ve Meclis Başkanımız Tanju Acar, Sakarya TSO'nun davetiyle Sakarya'nın Yıldızları ödül törenine katıldılar."

Toplantıda ayrıca Aralık ayı mali raporları ile mizanları görüşüldü. 2024 yılı taslak bütçesi de meclis tarafından onaylandı. - DÜZCE