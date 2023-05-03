DSP Samsun İl Başkanlığı Millet İttifakı'nı desteklediğini açıkladı

DSP Samsun İl Başkanlığı 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Partinin il binasına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı. Konuya ilişkin bir video yayınlayan DSP Samsun İl Başkanı Devrim İpekdal, "Demokratik Sol Parti Samsun İl Başkanlığı olarak biz Millet İttifakı'nı destekliyoruz" dedi.

DSP Samsun İl Başkanlığı'ndan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. DSP Samsun İl Başkanlığı binasına Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı. Parti binası önünde açıklama yapan DSP Samsun İl Başkanı Devrim İpekdal, "Demokratik Sol Parti Samsun İl Başkanlığı olarak biz Millet İttifakı'nı destekliyoruz" dedi.

DÜN DE DSP UŞAK İL BAŞKANLIĞI'NA MİLLET İTTİFAKI'NA DESTEK AFİŞİ ASILMIŞTI

DSP Uşak İl Başkanlığı da dün parti binasına astığı, "1985 ruhu için, Cumhuriyet için, parlamenter sistem için, Türkiye'nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, umutlarımız için, 1985 ruhu taşıyan gerçek demokratik solcular Millet İttifakı'yla yan yana, omuz omuza parlamenter sistem için Millet İttifakı'na, 'Evet' diyoruz" afişiyle Millet İttifakı'nı desteklediklerini açıklamıştı.