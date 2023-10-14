DSP'nin 12. Olağan Kurultayı 3 Aralık'ta yapılacak

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin 12. Olağan Kurultayı'nın 3 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DSP Parti Meclisi'nin toplandığını belirtti.

Toplantıda, DSP'nin 12. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirmek üzere 3 Aralık 2023 tarihini kararlaştırdıklarını ifade eden Aksakal, "Türkiye'nin dört bir yanından gelerek ülkemizin yarınları için çalışmalar yapan, çaba gösteren kıymetli Parti Meclisi üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Alınan kararlar hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.