DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bir halkın yeryüzünden silinmesine yönelik vahşet olarak nitelendirerek, Filistin halkının tümden sürüp çıkarma ve yok etme stratejisi hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bir halkın yeryüzünden silinmesine yönelik vahşet olarak nitelendirerek, "Esasen 75 yıl önce bölgenin yüzde 90'ına sahip bir halkın bugün neredeyse yüzde 10'una sığınmaya mahkum edildiği bir ortamda işgali bir adım daha ileri taşıyarak Filistin halkını tümden sürüp çıkarma ve yok etme stratejisi hayata geçirilmeye çalışılmaktadır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanlık tarihinin en utanç verici günlerinden birini yaşadığını belirterek, dün akşam yaklaşık 1000 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yaşananların bilinen savaşlardan olmadığını dile getiren Aksakal, "Düpedüz bir halkın yeryüzünden silinmesine yönelik vahşetin ta kendisidir. Esasen 75 yıl önce bölgenin yüzde 90'ına sahip bir halkın bugün neredeyse yüzde 10'una sığınmaya mahkum edildiği bir ortamda işgali bir adım daha ileri taşıyarak Filistin halkını tümden sürüp çıkarma ve yok etme stratejisi hayata geçirilmeye çalışılmaktadır." diye konuştu.

Aksakal, Türkiye'nin zaman geçirmeden vaziyet almasını, bu emperyalist planın nihai hedefinin Anadolu toprakları olduğu gerçeğinden hareketle yeni stratejileri uygulamaya koymasını isteyerek, bölgede "savaş" denilen kavganın saygınlığını dahi ayaklar altına alacak sinsi, kalleş, orantısız bir yaklaşımla esasen insanlığın katledildiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulunda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatıldığını anımsatan Aksakal, DSP olarak önceki dönemlerde de aynı içerikte Meclis'in onayına sunulmuş bulunan bu ve benzeri tezkerelere olumlu oy verdiklerini, bundan sonra da aynı duruşu göstereceklerini ifade etti.

Önder Aksakal, bugün TBMM Genel Kurulunda emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacağını hatırlatarak, bu ikramiyenin gerekçesi olarak " Cumhuriyet'in 100. yılı"nın gösterildiğini söyledi.

Bu ikramiyeyi çalışmak zorunda olan emeklilerin alamayacağını ve mahrum bırakıldıklarını belirten Aksakal, "Çalışmak zorunda olan emekliler başka Cumhuriyet'in mensupları mıdır? Yoksa Cumhuriyet'in 100. yılı sadece emeklilere mi gelmekte? Bu ülkenin açlık sınırının altında yaşam savaşı veren yüz binlerce işçi ve memur, dar gelirli çiftçi var. Cumhuriyet bunların da Cumhuriyet'i değil mi?" diye konuştu.

Aksakal, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hakkaniyet temelinde bulunmadığını da öne sürerek, emeklilere seyyanen 4 bin lira zam ve enflasyon farkı verilmesini, yılbaşında da emeklileri bir nebze daha rahatlatacak kararlar alınmasını istedi.