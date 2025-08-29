DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğinin açık bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksakal mesajında, "Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Büyük Taarruz'un ardından kazanılan 30 Ağustos Zaferi yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan kutlu zafer, yalnızca geçmişlerinin şanlı bir hatırası olmadığını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda geleceğe yürürken bizlere güç veren bir iradenin ve kararlılığın simgesi olmuştur. 103. yılını gururla yaşadığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."