DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Destici ile telefonda görüştü.

Sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Aksakal, Destici'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.