DSP Genel Başkanı Aksakal, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim kanunu teklifine ilişkin, "Meclis'te yer alan siyasi partilerin tamamı seçim barajını kaldırma taahhüdünde bulunmuşlardı, bu söz yerine getirilmeli ve diğer hususlarda da düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis'e getirilen "Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu teklifi "Dağ fare doğurmuştur." diyerek niteleyen Aksakal, parti olarak yasa değişikliklerinin konuşulmaya başlandığı süreçte hazırladıkları kapsamlı bir çalışmayı Meclis'te bulunan siyasi partilere, Adalet Bakanı'na, TBMM Başkanı'na ve Cumhurbaşkanı'na ilettiklerini hatırlattı.

Hazırladıkları çalışmada, seçim barajının tamamen kaldırılmasının yanında, Hazine yardımının hakça paylaşımı, siyasetin finansmanının şeffaflaşması, milli bakiye ve tercihli oy sistemi gibi seçenekler bulunduğunu aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"Oysa demokrasi geleneğimizin güçlendirilmesi ve 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.' ilkesinin tam olarak hayata geçirilmesi ancak toplumun tümünün parlamentoda temsil edilmesiyle anlam kazanabilir. Mevcut değişiklik teklifine göre az bir farkla yüzde 7 oy oranının altında kalacak her bir parti, yaklaşık 4 milyon seçmenin iradesinin Meclis'e yansımaması sonucunu doğuracaktır ki bu karar en hafif deyimiyle halkın siyasetten uzak tutulması amacına hizmet eder. Meclis'te yer alan siyasi partilerin tamamı seçim barajını kaldırma taahhüdünde bulunmuşlardı, öncelikle bu söz yerine getirilmeli ve diğer hususlarda da düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır."