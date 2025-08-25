DSP Genel Başkanı Aksakal, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un yıl dönümünü kutladı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Aksakal yayımladığı mesajda, 26 Ağustos'un Türk milletinin tarih sahnesinde iki kez destan yazdığı gün olduğunu ifade ederek, 1071'de Sultan Alparslan'ın ordusuyla kazandığı Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açtığını ve yurt edinildiğini belirtti.

Aradan geçen 851 yıl sonra 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz'un, bağımsızlık mücadelesinin en görkemli adımı olduğunu vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Milletimizin hürriyet tutkusunu Cumhuriyet'le taçlandırmıştır. Malazgirt Zaferi'nin 954. ve Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü gururla ve yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günlerde, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal vatan topraklarını bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."