DSP Genel Başkanı Aksakal: İmralı Ziyareti Hakkında Bilgilendirme Bekliyoruz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na yaptığı ziyareti değerlendirdi. Aksakal, komisyon üyelerine tatminkar bir bilgilendirme yapılmasını umduğunu belirtti ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaretine ilişkin, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir üyesi olarak bu konu hakkında ilk toplantımızda, muhtemelen yarın, Komisyon üyelerine tatminkar bir bilgilendirme yapılacağını umuyoruz." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle andı.

25 Kasım'ın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsatan Aksakal, bu şiddetin önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılmasının ve etkin şekilde mücadelenin zorunluluğuna işaret ederek, tüm kadınların güvenli ve huzurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Aksakal, terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm yapıların silahlarını bırakmasından sonra bazı yasal çalışmaların Meclis gündemine taşınacağını ancak bu kapsamda kayda değer bir gelişmenin henüz yaşanmadığını ifade etti.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan 3 kişilik heyetin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na yönelik ziyaretini hatırlatan Aksakal, şöyle konuştu:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bir üyesi olarak bu konu hakkında ilk toplantımızda, muhtemelen yarın, Komisyon üyelerine tatminkar bir bilgilendirme yapılacağını umuyoruz. Terörsüz Türkiye amacıyla yapılan çalışmaların daha sonraki aşamalarında gündeme gelebilecek müspet ya da menfi sonuçları yanında, İmralı'daki terör elebaşının ayağına gidilmesinin makul ve inandırıcı gerekçelerinin halka ve topluma anlatılması görevi ve sorumluluğu elbette oraya koşa koşa giden siyasi yapıların omuzlarında olacaktır."

Aksakal, küresel emperyalizmin Orta Doğu'da bölgesel "yeniden şekillendirme" planının bir diğer ayağının Kıbrıs Adası üzerinden yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

"Kıbrıs bizim tarihsel sorumluluğumuzdur." ifadesini kullanan Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs adasında yaşananlarda olduğu gibi İsrail ile Hamas arasında imzalanan sözde ateşkesin işleyişini de sadece bölge ülkeleri değil tüm dünya büyük bir aymazlıkla izliyor. Nihai hedefinde Türkiye olan bu planın boşa çıkarılması adına tetikçi terör örgütlerinden medet ummanın ne kadar yanlış bir karar olduğu mutlaka yaşanarak mı öğrenilmelidir? Ha PKK, ha İsrail, ha Rum kesimi. Bunların birbirinden farkı yoktur. Hepsi küresel emperyalizmin taşeronluğunu ve tetikçiliğini yapmaktadır ve dolayısıyla Türkiye olarak uyanık olmak mecburiyetindeyiz."

"DSP olarak yetkili kurullarımızla değerlendireceğiz"

Aksakal, bugün siyaset kurumunun ciddi bir töhmet altında olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İktidara alternatif olması gereken ana muhalefet partisi CHP'nin bazı önemli mensuplarının da birtakım şaibeli olaylara karışarak akçeli işlerin yürütüldüğü bir siyasi parti merkezi haline geldiği iddia edilen gelişmeleri görmek, Atatürk'ün ismiyle vücut bulmuş yüz yıllık toplumsal algının ayaklar altına alınması karşısında çaresizce adliye koridorlarında, cezaevlerinde mesaisini doldurduğuna tanık olmak hakikaten dürüst ve demokratik siyasetin geldiği nokta açısından bizleri kaygılandırmakta ve düşündürmektedir."

DSP'nin kuruluşunun 40'ıncı yılını geride bıraktığını anımsatan Aksakal, partinin, her hal ve şart altında vatanın ve devletin bekası, milletin geleceği için görevi başında bulunduğunu, bu görüş, düşünce ve anlayışa sahip herkese de kapılarının sonuna kadar açık olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, Demokrat Partinin, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretine tepki için Komisyon'dan çekildiğini hatırlatarak, DSP'nin tavrına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Aksakal, "Yarın Komisyon'da bizi ve toplumu ikna edebilecek bir gerekçe, çerçeve ortaya konulamazsa o zaman Komisyon'un bundan sonra yapacağı çalışmalarının çok anlamlı olup olmayacağını DSP olarak yetkili kurullarımızla değerlendireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
