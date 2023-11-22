DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, "Evrensel iletişim dili olan sanatı, sinsi emelleri için araç olarak kullanan vatan hainleri ve Cumhuriyet düşmanı figürlerin elini öpmek, başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sıkılmış kahpe bir kurşundur.

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, "Evrensel iletişim dili olan sanatı, sinsi emelleri için araç olarak kullanan vatan hainleri ve Cumhuriyet düşmanı figürlerin elini öpmek, başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sıkılmış kahpe bir kurşundur." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp 11 personel için arama çalışmalarının devam etiğini anımsattı. Aksakal, 11 personelin bir an önce sağ salim bulunmasını diledi.

Yarından sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanacağını anımsatan Aksakal, tüm öğretmelerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Aksakal, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk öğretmeni olan rahmetli babasına ve PKK terör örgütünün saldırılarında şehit olan öğretmenlerin yanı sıra, ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Hafta sonu gerçekleştirdiği Güneydoğu Anadolu programı kapsamında Diyarbakır Annelerini ziyaret ettiğini hatırlatan Aksakal, "İnanıyor ve güveniyoruz ki, bu acılar en kısa zamanda son bulacak, anneler evlatlarına mutlaka kavuşacak, emperyalizmin uşağı eli kanlı PKK/PYD terör örgütleri hak ettikleri akıbetle mutlaka yüzleşeceklerdir." diye konuştu.

"Tek kelimeyle yazıklar olsun"

Terörle mücadelenin sadece devleti yönetenlerin değil, tüm toplum kesimlerinin, hatta tüm dünya milletlerinin el birliği ile yürütülmesi gereken bir insanlık sorunu olduğunu vurgulayan Aksakal, bunu göremediklerini, tam tersine Türkiye'de yuvalananların dahili bedhahlar eliyle beslendiğini söyledi. Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan PKK terör örgütünün parlamentodaki siyasi uzantısı olan partinin mensupları nasıl parlamento çalışmalarını dağdaki eşkıyaların aynı ruh haliyle sekteye uğratmaya çalışıyorsa, diğer taraftan sözde Atatürk'ün partisi olarak kendini lanse eden Y-CHP'nin bazı yöneticileri emperyalizme uşaklık etme misyonunu tereddütsüz yerine getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu PKK terör örgütünün TBMM'deki bazı elemanlarıyla bir opera etkinliğinde buluşan ana muhalefet partisi CHP'nin emanetçi başkanı, konserde bize göre sözde sanatçı bir bölücünün elini öpüyor. Tek kelimeyle yazıklar olsun.

Sınırları şehitlerimizin kanıyla çizilmiş Anadolu topraklarının güneydoğusu için 'Türkiye'nin işgali altında' diye tanımlayan, yeni kurulmuş laik, demokratik cumhuriyet rejimine başkaldırıp, isyan hareketi örgütleyen İngiliz ajanı, emperyalist uşağı, vatan haini Seyit Rıza'nın dizinin dibinde resim veren birinin elini öpmek, emperyalist İngiltere'nin, Amerika'nın elini öpmektir."

Böyle bir görüntünün, küresel emperyalist yapıya göz kırpmak, onlara 'emrinize amadeyim' demek, Amerika'ya, İsrail'e selam çakmak anlamına geldiğini savunan Aksakal, bunun aynı zamanda "Benden önce Genel Başkan olan Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı yerden devam etmeye hazırım" mesajı göndermek olduğunu öne sürdü.

Aksakal, "Evrensel iletişim dili olan sanatı, sinsi emelleri için araç olarak kullanan vatan hainleri ve Cumhuriyet düşmanı figürlerin elini öpmek, başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sıkılmış kahpe bir kurşundur." diye konuştu.

Önder Aksakal, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı saldırılarla açık bir soykırım uyguladığı ortamda, Filistin'deki masumların gözyaşlarını, Türkiye'de yaşanan doğal felaketlerde yaşamını yitirenler ve çevresindeki olayları görmezden gelerek opera dinletisine gitmenin akıl tutulması olduğunu savundu.

"Bugünün meselesi haline getirmenin kimseye yararı yok"

Bir süredir cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1 oy alan adayın seçilmesi sistemine ilişkin tartışmaların yaşandığını hatırlatan Aksakal, seçimlere daha 4,5 yıl varken, böyle bir gündemi gereksiz bulduğunu söyledi.

Aksakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni anayasal sistem, halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının kuracağı kabine eliyle, devletin yönetimini esas almış ve devlet işleyişi buna göre planlanmışken, eğer bu görev en çok oy alan adayla deruhte edilirse, bu bizi yüzde 20 ile seçilen bir cumhurbaşkanının yüzde 80 çoğunluğun hilafında bir yönetim dayatmasına götürür. Bunun sonu kaos olur. Yeni Anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi gereken hususları bugünün meselesi haline getirmenin kimseye bir yararı yoktur.

Bizim bugün tartışacağımız, kafa yoracağımız konu cumhurbaşkanının yüzde kaç oyla seçileceği konusu değil, 31 Mart seçimlerinden elde edeceğimiz başarının altyapı çalışmaları olmalı. Cumhur İttifakı bileşenleri, bağlı olduğumuz değerler çerçevesinde ilkelerimizden ve bütünlüğümüzden ödün vermeden yerel seçimlere odaklanarak çalışmalarımıza devam etmeli."???????