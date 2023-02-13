DSP Genel Başkanı Aksakal'dan üniversitelerdeki uzaktan eğitim kararına ilişkin açıklama Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili, "Böyle bir kararın hayata geçirilmesi, yaşanan bu deprem felaketinin aynı şiddette eğitimde de yaşanmasına ortam sağlamak demektir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili, "Böyle bir kararın hayata geçirilmesi, yaşanan bu deprem felaketinin aynı şiddette eğitimde de yaşanmasına ortam sağlamak demektir." ifadesini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadığını belirtti.

On binlerce insanın hayatını kaybettiğine, yüz binlerce insanın da evsiz kaldığına dikkati çeken Aksakal, "Devlet elbette yapılması gerekenleri en kısa zamanda yapmalıdır ve yapacaktır. Gün, eksikleri ortaya dökmek yerine bunları tamamlamaya yönelik önerileri ortaya koyma ve dayanışmayı güçlendirme günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Depremde evleri yıkılan ve barınma sorunu yaşayanların sıcak bir ortama kavuşturulmasının elzem olduğunu vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Çadır kentlerle bunun sağlanamayacağı, özellikle çetin kış şartlarında bu çabanın yeterli olamayacağı görülmüştür. Ancak bunun en kısa yoldan çözümü de üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilerek KYK yurtlarının tahsisi olmamalıdır. Böyle bir kararın hayata geçirilmesi, yaşanan bu deprem felaketinin aynı şiddette eğitimde de yaşanmasına ortam sağlamak demektir. Sayın Cumhurbaşkanı alınan bu kararı bir kez daha gözden geçirmelidir. Zaman geçirmeden bu yanlış karardan dönülmeli, OHAL kapsamında boş konutlara geçici olarak el konulmalı ve depremzede yurttaşlarımız acilen buralara yerleştirilmeli, yurtlardan ayrılan öğrencilerimiz geri çağırılmalı ve eğitime kaldığı yerden devam edilmelidir."