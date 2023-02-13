Üye Girişi
Haberi Paylaş

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan üniversitelerdeki uzaktan eğitim kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Politika Haberleri

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan üniversitelerdeki uzaktan eğitim kararına ilişkin açıklama Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili, "Böyle bir kararın hayata geçirilmesi, yaşanan bu deprem felaketinin aynı şiddette eğitimde de yaşanmasına ortam sağlamak demektir.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle ilgili, "Böyle bir kararın hayata geçirilmesi, yaşanan bu deprem felaketinin aynı şiddette eğitimde de yaşanmasına ortam sağlamak demektir." ifadesini kullandı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadığını belirtti.

On binlerce insanın hayatını kaybettiğine, yüz binlerce insanın da evsiz kaldığına dikkati çeken Aksakal, "Devlet elbette yapılması gerekenleri en kısa zamanda yapmalıdır ve yapacaktır. Gün, eksikleri ortaya dökmek yerine bunları tamamlamaya yönelik önerileri ortaya koyma ve dayanışmayı güçlendirme günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Depremde evleri yıkılan ve barınma sorunu yaşayanların sıcak bir ortama kavuşturulmasının elzem olduğunu vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"Çadır kentlerle bunun sağlanamayacağı, özellikle çetin kış şartlarında bu çabanın yeterli olamayacağı görülmüştür. Ancak bunun en kısa yoldan çözümü de üniversitelerin uzaktan eğitime geçirilerek KYK yurtlarının tahsisi olmamalıdır. Böyle bir kararın hayata geçirilmesi, yaşanan bu deprem felaketinin aynı şiddette eğitimde de yaşanmasına ortam sağlamak demektir. Sayın Cumhurbaşkanı alınan bu kararı bir kez daha gözden geçirmelidir. Zaman geçirmeden bu yanlış karardan dönülmeli, OHAL kapsamında boş konutlara geçici olarak el konulmalı ve depremzede yurttaşlarımız acilen buralara yerleştirilmeli, yurtlardan ayrılan öğrencilerimiz geri çağırılmalı ve eğitime kaldığı yerden devam edilmelidir."

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Politika

Kahramanmaraş Türkiye Deprem evsiz Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title