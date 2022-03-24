DSP Genel Başkanı Aksakal'dan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Brüksel'deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne ilişkin, "Yurtta barış dünyada barış" temelinde bölge merkezli dış politika anlayışının hakim kılınması ve bugüne kadar yürütülen denge politikasından taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

Aksakal, yazılı açıklamasında, zirvenin Rusya- Ukrayna savaşının seyrini belirleme noktasında çok önemli olduğunu dile getirdi.

Küresel emperyalist sistemin yeni paylaşım savaşı senaryosunun, dünyanın yerleşik düzenini değiştirecek bir potansiyele doğru hızla evirildiğine dikkati çeken Aksakal, "NATO Liderler Zirvesi'nde, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak 'Türkiye'nin stratejik konumu' gerekçe gösterilerek bir baskıyla karşılaşabileceği ihtimal dışı değildir. Yurtta barış, dünyada barış temelinde bölge merkezli dış politika anlayışı hakim kılınmalı ve bugüne kadar yürütülen denge politikasından taviz verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İç siyaseti kısır tartışmaların ve çekişmelerin girdabından çıkarma sorumluluğunun büyük önem arz ettiğini aktaran Aksakal, "Senaryonun müellifleri zaman zaman toplumsal refleksleri test etmek adına girişimlerde bulunmakta, bazı sözde dinci yapılanmaları ve etnik mekanizmaları sokaklara salarak devlet yönetiminin zafiyetli mekanizmalarını tespit etmeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

"Çalışanların maaşlarına seyyanen 3 bin lira artış yapılmalıdır"

Türkiye'de ekonomik krizin derinleştiğini savunan Aksakal, "Bugün bir kilo et 150 liraya ulaşmış, mazotun litre fiyatı 25 liraya dayanmış, insanlar kımıldayamaz hale gelmişlerdir. Durum vahimdir. Toplumsal rahatlatma şarttır. Bunun için hiç zaman geçirmeden başta asgari ücretliler olmak üzere, tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarına seyyanen 3 bin lira artış yapılmalıdır. Haziran ayı sonunda yeni bir güncelleme de mutlaka planlanmalıdır." talebinde bulundu.