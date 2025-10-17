DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kıbrıs Türk halkına destek açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kıbrıslı soydaşlarımızın, kardeşlerimizin güvenliği ve esenliğinin teminatı Türk Silahlı Kuvvetlerini orada işgalci olarak gören Rum politikalarının esiri olmuş işbirlikçi adayların Kıbrıs Türk halkından alabileceği bir destek asla yoktur." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Ekim Pazar günü KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını anımsattı.

Yıllarca süren ve bir sonuca ulaşamayan "federasyoncu politikaların peşinde koşanların" Rum tezlerini savunmaya devam ettiğini ve 42 yıllık Türk devletini ortadan kaldırmaya çalıştığını söyleyen Aksakal, "Dünya siyasetini ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kıbrıs politikalarını anlamaktan aciz siyasi yapıların bu seçimlerde hayat bulması ve başarıya ulaşması da asla mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'taki Türk hakimiyetini ortadan kaldırmaya dönük siyaset yapılmasına tepki gösteren Aksakal, "Kıbrıslı soydaşlarımızın, kardeşlerimizin güvenliği ve esenliğinin teminatı Türk Silahlı Kuvvetlerini orada işgalci olarak gören Rum politikalarının esiri olmuş işbirlikçi adayların Kıbrıs Türk halkından alabileceği bir destek asla yoktur." diye konuştu.

Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı desteklediklerini sözlerine ekledi.